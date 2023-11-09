Официальный мяч появился у казахстанского водного поло

Федерация водных видов спорта РК проводит акцию по передаче ватерпольных мячей спортсменам регионов. 7 ноября в Центральном плавательном бассейне Талдыкоргана федерация в торжественной обстановке вручила спортсменам Жетысуской области официальные мячи для водного поло, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта РК Сергей Дроздов рассказал представителям СМИ о новом официальном мяче:

"Мячи – уникального дизайна, соответствующего национальным традиционным цветовым решениям, с символикой федерации и ее партнеров, произведены американской компанией "Kap 7". Эти мячи являются лидером в мире водного поло благодаря своему высокому качеству и лучшим игровым характеристикам. Ими играют в водное поло во всей Европе, в Австралии, а также на соревнованиях в США и Азии".

По его словам, мячи разработаны и изготовлены Федерацией водных видов спорта РК при поддержке партнеров – АО "ФНБ "Самрук Казына", Фонд поддержки спорта Sport Qory и спонсора федерации компании Qazaq Oil.

Фото: пресс-служба НОК РК

Также генсек Федерации водных видов спорта РК рассказал, что мячи изготовлены трех размеров, которые охватывают всю возрастную линейку подготовки ватерполиста от детского до взрослого возраста, как для девочек, так и для мальчиков.

"Использование в тренировках мяча, соответствующего возрасту спортсмена, позволит тренерам с детских лет правильно ставить технику, а спортсменам – уверенно держать в руке мяч и улучшить навыки индивидуального владения мячом. В целях развития водного поло в республике и обеспечения современным качественным инвентарем спортсменов детско-юношеских команд мячи безвозмездно передаются во все регионы страны, где развивается водное поло, в спортивные школы, интернаты, спортивные клубы. Новый мяч является официальным мячом республиканских соревнований РК". Сергей Дроздов

Впечатлениями о новом мяче поделился старший тренер Жетысуской области по водному поло, мастер спорта международного класса Болат Турлыханов:

"Новые мячи для нас являются лучшим подарком к началу нового игрового сезона, потому что спортивным школам приобрести качественный инвентарь очень трудно. Особенно обрадовало, что они разных размеров, начиная с детского, что очень важно для тренировки детей. Мячи очень хорошего качества, с яркими, красивыми цветами. Наши юные спортсмены просто в восторге от них! От имени всех ватерполистов региона благодарю федерацию и ее партнеров за такой ценный подарок".

Свое мнение о новом официальном мяче для водного поло высказал неоднократный победитель Азиатских игр, мастер спорта международного класса Рустам Укуманов:

"Очень здорово, что у казахстанского водного поло теперь есть официальный мяч, с персонализированным дизайном, в цветах национальной символики. Это показывает уровень отечественного водного поло, так как не каждая страна имеет свой собственный официальный мяч. Качество новых мячей очень высокое, лучше, чем у других производителей. А полная линейка размеров позволит улучшить навыки индивидуального владения мячом с детских лет. Мы очень благодарны партнерам Федерации АО "ФНБ "Самрук Казына", Фонду поддержки спорта Sport Qory и компании "Qazaq Oil" за помощь в реализации такого важного проекта".

Он уверен на 100%, что появление официального мяча у казахстанского водного поло "послужит улучшению качества подготовки спортсменов всех уровней".