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Официальный мяч казахстанского водного поло передали спортсменам Астаны

Официальный мяч казахстанского водного поло передали спортсменам Астаны Фото: пресс-служба НОК РК
В рамках программы по развитию казахстанского водного поло, Федерация водных видов спорта продолжает акцию по передаче ватерпольных мячей спортсменам регионов, сообщает Zakon.kz.

7 ноября новые ватерпольные мячи получили спортсмены Жетысуской области, а сегодня в бассейне спортивного комплекса "Барыс-Арена" официальные мячи федерации вручены командам Астаны. Юные ватерполисты сразу же опробовали новые мячи в деле – состоялись матчевые встречи между столичными командами юношей и девушек 12 лет и моложе.

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Официальный мяч появился у казахстанского водного поло

Президент Федерации водных видов спорта РК Андрей Крюков рассказал, что официальный мяч для водного поло в Казахстане появился впервые за всю историю развития этого зрелищного командного вида спорта в стране.

"Идея создания своего – казахстанского мяча, подчеркивающего национальный колорит и дух, существовала давно, однако именно сейчас с поддержкой Министерства туризма и спорта РК, партнеров – АО "ФНБ "Самрук Казына" и Фонда поддержки спорта Sport Qory, а также спонсора федерации – компании Qazaq Oil эта инициатива федерации стала возможной. Эти мячи безвозмездно передаются во все регионы страны детским спортивным школам и клубам, где развивается водное поло".Андрей Крюков

Он также добавил, что одна из задач программы по развитию водного поло в стране – дать возможность казахстанским спортсменам тренироваться со спортивным инвентарем мирового класса. Ватерпольные мячи международного уровня не просто обеспечивают уверенные броски и точные передачи, они становятся ключом к развитию навыков и стратегий, необходимых для соревнований на самом высоком уровне.

Наша цель – не только вырастить чемпионов, но и предоставить им возможность соперничать с лучшими. Создание лучших условий для тренировок спортсменов – одна из ступеней стремления к качеству и глобальной конкурентоспособности.

Впечатлениями о новом мяче поделился старший тренер столичного ватерпольного клуба Astana Адиль Темрханов:

"Мы с нетерпением ждали этого момента, когда в Астану приедут новые мячи, о которых мы узнали на их презентации в Алматы. Очень красивый яркий дизайн приковывает взгляд и сразу дает понять, что это именно наш – казахстанский мяч. В руке он лежит уверенно, как влитой, что вместе с правильным размером мяча существенно улучшит подготовку детско-юношеских команд и позволит с детских лет правильно ставить технику и развивать навыки индивидуального владения мячом. Очень здорово, что партнеры и спонсоры федерации помогли реализовать именно этот проект. Новый мяч позволит тренерам более эффективно работать с игроками над их техникой и навыками, а также обеспечит соответствие международным правилам, что создаст равные условия подготовки для команд".

Мячи уникального дизайна, соответствующего национальным традиционным цветовым решениям, с символикой федерации и ее партнеров, произведены американской компанией "Kap 7", которая является мировым лидером в производстве ватерпольных мячей благодаря высокому качеству и лучшим игровым характеристикам. Сегодня ими играют в водное поло в США, Европе, Австралии и Азии.

Федерация водных видов спорта – общественная организация, является руководящим органом для всех водных видов спорта на территории Казахстана: плавания, водного поло, артистического плавания, прыжков в воду и плавания на открытой воде. Является членом континентальной Федерации водных видов спорта – Asia Aquatucs и Всемирной Федерации – World Aquatics.

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