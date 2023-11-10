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Отец футболиста "Ливерпуля" освобожден из плена

Футбол Освобождение Отца Фото: Instagram/luisdiaz19_
Повстанческая группировка "Армия национального освобождения" накануне освободила отца известного колумбийского футболиста Луиса Диаса, который играет за английский клуб "Ливерпуль", сообщает Zakon.kz.

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Таким образом, Луис Мануэль Диас вернулся домой, где его ждали с большим радушием и волнением после 13 дней похищения и без всяких новостей о его состоянии, передает Marca.

Диас-старший и его жена Силенис Маруланда были похищены 28 октября на полуострове Гуахира. Мать футболиста отпустили спустя некоторое время, а вот его отец задержался почти на две недели. Как утверждают повстанцы, процесс освобождения начался 3 ноября. Но некоторые проблемы создала колумбийская армия, которая действовала в их районе.

Сам футболист в начале этой недели в официальном письме обратился к данной повстанческой организации с призывом скорейшего освобождения отца.

26-летний Луис Диас начал карьеру игрока в 2016 году на своей Родине. Три года спустя он перебрался в Европу, начал выступать за "Порту". А с прошлого года надел майку английского "Ливерпуля", сыграв 40 матчей, при этом забил 11 мячей. 

С 2018 года футболист постоянно приглашается в состав национальной сборной Колумбии.  

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