Звезда "Ливерпуля" Луис Диас перейдет в "Баварию"

Как передает известный инсайдер Фабрицио Романо, мюнхенский суперклуб уже договорился с "мерсисайдцами" о трансфере игрока сборной Колумбии.

"Бавария" заплатит за переход Луиса Диаса 75 млн евро.

🚨🇨🇴 FC Bayern reach full agreement to sign Luis Diaz from Liverpool, here we go!



€75m package agreed and authorization for medical also confirmed from #LFC.



Lucho wanted to leave, Liverpool accept the conditions and Diaz will now sign a four year deal at Bayern.



