Ганский футболист умер в больнице после инцидента на матче

Пресс-служба Ассоциации футбола Ганы заявила о том, что футболист Рафаэль Двамена умер в возрасте 28 лет после потери сознания на поле во время матча чемпионата Албании, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет ТАСС, Двамена выступал за команду "Эгнатия". На 24-й минуте игры 13-го тура чемпионата Албании с "Партизани" игрок потерял сознание. Матч не был доигран, футболист умер в больнице.



Двамена выступал за "Эгнатию" с 2023 года. Ранее он играл за швейцарские "Олд Бойз", "Цюрих", австрийские "Блау-Вайсс", "Аустрию", "Лиферинг", датский "Вайле", испанские "Леванте" и "Сарагосу".

В составе сборной Ганы Двамена провел восемь матчей и забил два мяча. Последнюю встречу за национальную команду нападающий сыграл 9 августа 2018 года.