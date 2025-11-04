#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
528.31
608.35
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
528.31
608.35
6.55
Спорт

Во время футбольного матча чемпионата Сербии умер тренер

Футбол Умер Тренер, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 13:22 Фото. Instagram/fkradnickinis
У наставника футбольного клуба "Раднички Крагуевац" Младена Жижовича случился сердечный приступ во время матча чемпионата Сербии. Специалисту оказали неотложную медицинскую помощь, но в больнице он умер, не приходя в сознание, сообщает Zakon.kz.

По информации издания B92 Sport, 44-летний тренер потерял сознание в первом тайме гостевого поединка против "Младость Лучани", в рамках 14-го тура сербского первенства. Встречу приостановили, тренера увезли в больницу, где его не удалось спасти. 

Пока медики оказывали специалисту первую помощь, футболисты возобновили игру. Но после объявления о смерти тренера, матч остановили.

Нужно отметить, что Младен Жижович проработал в "Радничках" чуть больше 10 дней, придя на замену Александру Луковичу.

Похожий трагический случай произошел недавно и в Казахстане. 16 октября 2025 года во время матча Первой лиги между "Хан-Тенгри" и "Екибастузом" скоропостижно скончался 19-летний Диас Толеу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Ганский футболист умер в больнице после инцидента на матче
23:36, 11 ноября 2023
Ганский футболист умер в больнице после инцидента на матче
Игроки подрались во время футбольного матча в Казахстане
10:45, 18 сентября 2023
Игроки подрались во время футбольного матча в Казахстане
Неймар получил травму во время матча с Сербией на ЧМ-2022
05:43, 25 ноября 2022
Неймар получил травму во время матча с Сербией на ЧМ-2022
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: