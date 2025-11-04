Во время футбольного матча чемпионата Сербии умер тренер

У наставника футбольного клуба "Раднички Крагуевац" Младена Жижовича случился сердечный приступ во время матча чемпионата Сербии. Специалисту оказали неотложную медицинскую помощь, но в больнице он умер, не приходя в сознание, сообщает Zakon.kz.

По информации издания B92 Sport, 44-летний тренер потерял сознание в первом тайме гостевого поединка против "Младость Лучани", в рамках 14-го тура сербского первенства. Встречу приостановили, тренера увезли в больницу, где его не удалось спасти.

Пока медики оказывали специалисту первую помощь, футболисты возобновили игру. Но после объявления о смерти тренера, матч остановили.

Нужно отметить, что Младен Жижович проработал в "Радничках" чуть больше 10 дней, придя на замену Александру Луковичу.

Похожий трагический случай произошел недавно и в Казахстане. 16 октября 2025 года во время матча Первой лиги между "Хан-Тенгри" и "Екибастузом" скоропостижно скончался 19-летний Диас Толеу.

