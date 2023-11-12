Национальная сборная Казахстана по футболу с разгромом обыграла "молодежку"

Товарищеский матч между национальной и молодежной сборной Казахстана в Астане закончился со счетом 5:2 в пользу сборной, сообщает Zakon.kz

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По информации КФФ голу в составе национальной сборной забили Максим Самородов, Ислам Чесноков и Бакдаулет Заульфикаров. Дубль оформил Иван Свиридов.

В составе молодежки два гола забил Нургайни Бурибаев.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана в отборе на Евро-2024 17 ноября сыграет с Сан-Марино. А 21 ноября команда сыграет на выезде со Словенией.