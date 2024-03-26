Сборная Казахстана проиграла Люксембургу

Товарищеский матч нашей сборной по футболу с командой Люксембурга на стадионе "Стад-де-Люксембург" окончился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Месси или Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!



21-летний полузащитник "Кайрата" Адилет Садыбеков уже на второй минуте ударом головой в упор после навеса Асхата Тагыбергена открыл счет, и этот гол стал одним из самых быстрых в истории сборной Казахстана.

Однако соперник провел ряд опасных атак.





Жерсон Родригес выровнял положение, а прямо перед перерывом дальним ударом отметился Данель Синани. Во второй половине ничего не изменилось, Магомед Адиев делал замены, однако они не дали результата. И наша команда опять потерпела поражение.

Следующий матч сборная Казахстана проведет 7 июня в Ереване – товарищеская игра против Армении.

Ранее сообщалось, что сборные Казахстана и Люксембурга не смогли пробиться на Евро-2024. Казахстанские футболисты со счетом 0:5 в гостях проиграли сборной Греции, а сборная Люксембурга на поле соперника со счетом 0:2 уступила сборной Грузии.

А сегодня Грузия одержала историческую победу над Грецией и вышла в групповой этап Евро-2024.