Близкая подруга Неймара умерла во время липосакции колена в Бразилии

Бразильская телезвезда, блогерша, модель и близкая подруга Неймара Луана Андраде внезапно скончалась в больнице во время липосакции колена, сообщает Zakon.kz.

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"Печальный день с двумя плохими новостями. Во-первых, нападение на родителей Бру, но, слава Богу, все в порядке! Во-вторых, смерть моей подруги. Мои соболезнования всей ее семье, пусть Бог примет Луану с распростертыми объятиями", – написал Неймар в социальной сети.

Как пишет New York Post, Андраде обратилась в больницу Сан-Луиса в Сан-Паулу для проведения ей частным хирургом операции по липосакции колена. Во время операции у девушки остановилось сердце. В ходе экстренного обследования выяснилось, что у Андраде был обширный тромбоз. Причиной смерти модели стала тромбоэмболия легочной артерии.