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Девушка Неймара официально рассталась с футболистом

Подруга Неймара официально рассталась с футболистом Фото: Instagram/brunabiancardi
Звездный бразильский форвард Неймар и его подруга Бруна Бьянкарди официально расстались спустя месяц после рождения дочери, сообщает Zakon.kz.

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О расставании с Неймаром 28 ноября объявила сама Бруна Бьянкарди на своей странице в социальной сети. Прошло немногим больше месяца с того момента, как у пары родилась дочь Мэви.

Футбол Развод Игрока

Фото: Instagram/brunabiancardi

"Это личное дело, но так как со мной часто связывают новости, подозрения и шутки, я хочу сообщить вам, что я не состою в отношениях. Мы родители Мэви, и это причина наших отношений. Я надеюсь, что вы перестанете так часто ассоциировать меня с новостями. Спасибо".Бруна Бьянкарди

Неймар и Бьянкарди начали тайно встречаться два года назад. Об их отношениях стало известно только в начале 2022 года. Весной 2023-го пара объявила о скором рождении ребенка.


Беременность возлюбленной форварда, по сообщениям ряда СМИ, проходила не особо радостно. Последние несколько месяцев у пары были натянутые отношения из-за частых измен футболиста.

Как сообщает Pulse Sports, через несколько недель после того, как бразильский игрок публично извинился перед Бруной Бьянкарди за измену, его застали в компании двух неизвестных женщин. Его подруга в это время была на последнем месяце беременности.

Бьянкарди разрешала Неймару измены, но при соблюдении определенных условий. Он должен был скрывать свои встречи с девушками, не целовать партнерш в губы и всегда пользоваться презервативом.

Сам бразильский футболист сейчас восстанавливается после операции. Ожидается, что он вернется на поле к лету 2024 года. 

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