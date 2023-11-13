Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Месси признали лучшим игроком сезона в составе "Интер Майами"

Месси признали лучшим игроком сезона в составе "Интер Майами" Фото: Instagram/leomessi
Лидер и капитан американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси всего за несколько месяцев добился звания лучшего игрока сезона в новом коллективе. В его активе 11 голов и восемь передач за 14 игр в команде, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Информацию о новом достижении аргентинца распространила пресс-служба клуба "Интер Майами", которая объявила Лионеля Месси самым ценным игроком команды в сезоне 2023 года.

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" этим летом надел форму "Майами" и оказал огромный эффект на продвижение клуба. Он сыграл ключевую роль в завоевании титула Кубка лиги 2023 года. Это был первый трофей для клуба из Флориды. Месси также помог своим коллегам выйти в финал Открытого Кубка США Ламара Ханта.

Лионель Месси дебютировал за свой новый клуб 22 июля, оформил шикарный гол и принес "Майами" победу в этой игре. С того момента аргентинец заслужил индивидуальные призы, такие как "Лучший игрок Кубка лиги" и "Лучший снайпер", забив 10 голов и сделав четыре ассиста в семи играх турнира.

В прошлом сезоне награду самому ценному футболисту в составе "Интер Майами" получил соотечественник Месси, форвард Гонсало Игуаин, который завершил карьеру.

Ранее Лионель Месси рассказал, каким футболистом восхищается больше всего.

Читайте также

13-летняя дочь чемпиона мира по боксу погибла в Москве
13-летняя дочь экс-чемпиона мира по боксу погибла в Москве
Жанибек Алимханулы высказался о новом титуле
Жанибек Алимханулы о новом титуле: Я самый активный
Футбол Новая прическа
Неймар сменил имидж
Куандык Шынасилов
Месси Лионель
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
певица
Алла Пугачева обратилась к "кучке оголтелых недоличностей", "рабам" и "холопам"
Ваш главный порок: чем грешны знаки зодиака
Ваш главный порок: чем грешны знаки зодиака
певец
Али Окапов опубликовал семейные фотографии с Розой Рымбаевой в Таиланде
Болат Назарбаев
Скончался Болат Назарбаев
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления