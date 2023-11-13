Месси признали лучшим игроком сезона в составе "Интер Майами"

Лидер и капитан американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси всего за несколько месяцев добился звания лучшего игрока сезона в новом коллективе. В его активе 11 голов и восемь передач за 14 игр в команде, сообщает Zakon.kz.

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Информацию о новом достижении аргентинца распространила пресс-служба клуба "Интер Майами", которая объявила Лионеля Месси самым ценным игроком команды в сезоне 2023 года.

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" этим летом надел форму "Майами" и оказал огромный эффект на продвижение клуба. Он сыграл ключевую роль в завоевании титула Кубка лиги 2023 года. Это был первый трофей для клуба из Флориды. Месси также помог своим коллегам выйти в финал Открытого Кубка США Ламара Ханта.

El primer gol de Messi con Inter Miami 🤯🤯👏👏



Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2023

Лионель Месси дебютировал за свой новый клуб 22 июля, оформил шикарный гол и принес "Майами" победу в этой игре. С того момента аргентинец заслужил индивидуальные призы, такие как "Лучший игрок Кубка лиги" и "Лучший снайпер", забив 10 голов и сделав четыре ассиста в семи играх турнира.

В прошлом сезоне награду самому ценному футболисту в составе "Интер Майами" получил соотечественник Месси, форвард Гонсало Игуаин, который завершил карьеру.

Ранее Лионель Месси рассказал, каким футболистом восхищается больше всего.