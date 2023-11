Месси признали лучшим игроком сезона в составе "Интер Майами"

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Информацию о новом достижении аргентинца распространила пресс-служба клуба "Интер Майами", которая объявила Лионеля Месси самым ценным игроком команды в сезоне 2023 года.

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" этим летом надел форму "Майами" и оказал огромный эффект на продвижение клуба. Он сыграл ключевую роль в завоевании титула Кубка лиги 2023 года. Это был первый трофей для клуба из Флориды. Месси также помог своим коллегам выйти в финал Открытого Кубка США Ламара Ханта.

El primer gol de Messi con Inter Miami 🤯🤯👏👏



Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63