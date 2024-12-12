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Спорт

Официально: ЧМ-2034 по футболу пройдет в Саудовской Аравии

Футбол ЧМ-2034 СА, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 10:48 Фото: Instagram/fifaworldcup
Международная федерация футбола (FIFA) на внеочередном конгрессе в Цюрихе официально известила о проведении мирового первенства 2034 года на территории Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

Саудовская Аравия была единственным кандидатом на право проведения будущего мундиаля, о чем мировую футбольную общественность оповестил глава ФИФА – Джанни Инфантино.

Конкурентом саудитов на организацию ЧМ-2034 являлась Австралия, но футбольные власти этой страны по ходу выборов сняли свою заявку.

На заседании в Цюрихе также была объявлена новость, что ЧМ-2030 пройдет сразу в шести странах.

Между тем, накануне в Чиангмае (Таиланд) завершился ЧА-2024 по боксу, где мужская сборная Казахстана завоевала 4 золотые медали.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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