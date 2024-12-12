ФК "Челси" объявил состав своих игроков в матче против "Астаны"

Вечером 12 декабря на Центральном стадионе Алматы пройдет футбольный поединок в рамках пятого тура общего этапа Лиги конференций УЕФА, где казахстанская "Астана" примет знаменитый лондонский "Челси", сообщает Zakon.kz.

"Аристократы" прилетели в наш город только ночью 12 декабря и, немного отдохнув, вскоре уже выйдут на поле главной футбольной арены Алматы.

Тренерский штаб Энцо Марески к этой минуте назвал состав "Челси", куда вошли 20 футболистов:

Вратари: Филип Йоргенсен, Лукас Бергстрем и Макс Меррик.

Защитники: Аксель Дисаси, Тосин Адарабиойо, Ренату Вейга, Харрисон Мюррей-Кэмпбелл, Ричард Олисе, Джош Ачимпонг и Кайден Уилсон.

Полузащитники: Кирнан Дьюзбери-Холл, Сэмьюэл Рак-Саки, Харви Вейл, Киано Дайер и Карни Чуквуэмека.

Форварды: Педру Нету, Тайрик Джордж, Ато Ампа, Шумайра Мхеука и Марк Гиу.

Английский коллектив прибыл к нам с прекрасным настроением и отличным турнирным положением. "Синие" ныне возглавляют список лучших команд Лиги конференций УЕФА, набрав 12 очков из 12-ти возможных.

А наша "Астана" после четвертого тура имеет в своем активе 4 очка и располагается на 23-й строчке. В случае удачного исхода с "лондонцами" подопечные Григория Бабаяна могут сыграть в стыковых матчах Лиги конференций.

Прямая трансляция встречи "Астаны" и "Челси" пройдет на телеканале Qazsport, начало – в 20:30 по казахстанскому времени.

28 ноября команда Бабаяна могла сотворить большую сенсацию в Лиге конференций нынешнего сезона, но на последних минутах упустила победу в матче против португальской "Витория Гимараэш".

