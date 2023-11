Байдену подарили золотую клюшку

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Глава Белого Дома по сложившейся традиции принял в своих апартаментах лучшую команду NHL прошедшего сезона.

Хоккеисты "Вегас Голден Найтс" стали победителями Кубка Стэнли сезона 2022/23, обыграв в решающем поединке "Флориду Пантерз".

На официальной церемонии встречи президент США получил подарок от хоккеистов в виде золотой клюшки с гравировкой, и плюс к нему игровой свитер "Вегаса" с №46. Джо Байден является 46-м президентом страны.

Today, we celebrated the Vegas @GoldenKnights on their hard-earned Stanley Cup victory.



They’re proving Vegas sports is one of the best shows in town. pic.twitter.com/3wGkIztDq5