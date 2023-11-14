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Байдену подарили золотую клюшку

Хоккей Чествование Команды Фото: twitter/GoldenKnights
Американский хоккейный клуб "Вегас Голден Найтс", как обладатель Кубка Стэнли прошлого сезона, по традиции посетил Белый дом. Во время данного торжества игроки команды подарили президенту США Джо Байдену золотую клюшку и форму с №46, сообщает Zakon.kz.

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Глава Белого Дома по сложившейся традиции принял в своих апартаментах лучшую команду NHL прошедшего сезона.

Хоккеисты "Вегас Голден Найтс" стали победителями Кубка Стэнли сезона 2022/23, обыграв в решающем поединке "Флориду Пантерз".

На официальной церемонии встречи президент США получил подарок от хоккеистов в виде золотой клюшки с гравировкой, и плюс к нему игровой свитер "Вегаса" с №46. Джо Байден является 46-м президентом страны.

"Сегодня мы праздновали с "Вегас Голден Найтс" их заработанный упорным трудом Кубок Стэнли. Они доказывают, что спорт в Вегасе одно из лучших шоу в городе".Джо Байден

К данному моменту "Голден Найтс" лидирует в Тихоокеанском дивизионе Восточной конференции НХЛ. В активе обладателей Кубка Стэнли 12 выигранных матчей после 15-ти сыгранных встреч.

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