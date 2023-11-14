Байдену подарили золотую клюшку

Американский хоккейный клуб "Вегас Голден Найтс", как обладатель Кубка Стэнли прошлого сезона, по традиции посетил Белый дом. Во время данного торжества игроки команды подарили президенту США Джо Байдену золотую клюшку и форму с №46, сообщает Zakon.kz.

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Глава Белого Дома по сложившейся традиции принял в своих апартаментах лучшую команду NHL прошедшего сезона.

Хоккеисты "Вегас Голден Найтс" стали победителями Кубка Стэнли сезона 2022/23, обыграв в решающем поединке "Флориду Пантерз".

На официальной церемонии встречи президент США получил подарок от хоккеистов в виде золотой клюшки с гравировкой, и плюс к нему игровой свитер "Вегаса" с №46. Джо Байден является 46-м президентом страны.

Today, we celebrated the Vegas @GoldenKnights on their hard-earned Stanley Cup victory.



They’re proving Vegas sports is one of the best shows in town. pic.twitter.com/3wGkIztDq5 — Joe Biden (@JoeBiden) November 13, 2023

"Сегодня мы праздновали с "Вегас Голден Найтс" их заработанный упорным трудом Кубок Стэнли. Они доказывают, что спорт в Вегасе одно из лучших шоу в городе". Джо Байден

К данному моменту "Голден Найтс" лидирует в Тихоокеанском дивизионе Восточной конференции НХЛ. В активе обладателей Кубка Стэнли 12 выигранных матчей после 15-ти сыгранных встреч.