Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Футбольный клуб "Кайрат" подписал контракт с грузинским защитником

футболист Фото: Instagram/gadranil
Футбольный клуб "Кайрат" объявил о подписании контракта с 26-летним грузинским защитником Лука Гадрани, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

Лука Гадрани – игрок ФК "Кайрат"

Согласно опубликованной информации, соглашение рассчитано до конца 2025 года. В команде он будет выступать как центральный защитник.

"Лука Гадрани начинал свою карьеру в грузинском клубе "ВИТ Джорджия" и "Динамо" Тбилиси. Вторую половину 2016 года выступал за дублирующую команду испанского "Алавеса". На профессиональном уровне Гадрани защищал цвета грузинских клубов "Цхинвали" и "Рустави", иранского "Шахина" и латвийской "Валмиеры". Пресс-служба ФК "Кайрат"


В начале 2022 года защитник перешел в "Тараз", где сходу стал лидером обороны и одним из лучших защитников чемпионата. В минувшем сезоне Гадрани выступал за "Актобе", за который провел 26 матчей и забил 3 гола.

Читайте также

Чемпион UFC хочет избежать поединка с Шавкатом Рахмоновым
Чемпион UFC Эдвардс хочет избежать поединка с Шавкатом Рахмановым
Битва грандов в Казани и дерби в Москве
Битва грандов в Казани и дерби в Москве
Футбол Пропуск Игр
Футбольная классика "Бразилия – Аргентина" пройдет без двух звезд
Елена Беляева
Грузия Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан, соцпомощь, трудовая книжка
Кому не нужна трудовая книжка для оформления пенсии в Казахстане
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Аномальное тепло вернется в Казахстан
Аномальное тепло вернется в Казахстан
Более 2,1 млрд тенге украли из Фонда социального медицинского страхования
Более 2,1 млрд тенге украли из Фонда социального медицинского страхования
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления