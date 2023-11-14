Футбольный клуб "Кайрат" подписал контракт с грузинским защитником

Футбольный клуб "Кайрат" объявил о подписании контракта с 26-летним грузинским защитником Лука Гадрани, сообщает Zakon.kz.

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Лука Гадрани – игрок ФК "Кайрат"

Согласно опубликованной информации, соглашение рассчитано до конца 2025 года. В команде он будет выступать как центральный защитник.

"Лука Гадрани начинал свою карьеру в грузинском клубе "ВИТ Джорджия" и "Динамо" Тбилиси. Вторую половину 2016 года выступал за дублирующую команду испанского "Алавеса". На профессиональном уровне Гадрани защищал цвета грузинских клубов "Цхинвали" и "Рустави", иранского "Шахина" и латвийской "Валмиеры". Пресс-служба ФК "Кайрат"





В начале 2022 года защитник перешел в "Тараз", где сходу стал лидером обороны и одним из лучших защитников чемпионата. В минувшем сезоне Гадрани выступал за "Актобе", за который провел 26 матчей и забил 3 гола.