Грузинский футболист "Кайрата" переходит в клуб из чемпионата Израиля
Фото: Instagram/gadrani
Чемпион Казахстана по футболу "Кайрат" и иерусалимский "Бейтар" достигли соглашения о досрочном трансфере грузинского защитника алматинского клуба Луки Гадрани, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы ФК "Кайрат", 28-летний защитник переходит в одну из популярных команд высшего дивизиона чемпионата Израиля – "Бейтар".
Гадрани в казахстанском футболе выступает с 2022 года, когда начал играть за "Тараз". Год спустя он перешел в "Актобе".
А в прошлом сезоне Лука надел майку "Кайрата". За это время он провел 21 матч, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.
И в первый же год в составе алматинского клуба грузинский защитник завоевал золотые медали чемпионата РК.
А недавно Гадрани стал одним из героев исторической победы казахстанской команды над шотландским "Селтиком" в Лиге чемпионов УЕФА.
