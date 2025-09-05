#АЭС в Казахстане
Спорт

Грузинский футболист "Кайрата" переходит в клуб из чемпионата Израиля

Футбол Переход Бейтар, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 17:27 Фото: Instagram/gadrani
Чемпион Казахстана по футболу "Кайрат" и иерусалимский "Бейтар" достигли соглашения о досрочном трансфере грузинского защитника алматинского клуба Луки Гадрани, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ФК "Кайрат", 28-летний защитник переходит в одну из популярных команд высшего дивизиона чемпионата Израиля – "Бейтар".

Гадрани в казахстанском футболе выступает с 2022 года, когда начал играть за "Тараз". Год спустя он перешел в "Актобе".

А в прошлом сезоне Лука надел майку "Кайрата". За это время он провел 21 матч, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

И в первый же год в составе алматинского клуба грузинский защитник завоевал золотые медали чемпионата РК.

А недавно Гадрани стал одним из героев исторической победы казахстанской команды над шотландским "Селтиком" в Лиге чемпионов УЕФА.

