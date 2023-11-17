Молодежная сборная Казахстана одержала первую победу в отборе на Евро-2025

Молодежная сборная Казахстана по футболу обыграла в гостях Мальту со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

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На 52-й минуте дальним ударом забил полузащитник "Шахтера" Айбар Абдулла, а на 72-й после углового отличился защитник "Кайрата" Дамир Касабулат.

До этой игры Казахстан уступил Испании (1:4), Бельгии (1:2) и Венгрии (0:1)

У Мальты по-прежнему нет очков. В предыдущих матчах сборная уступила футболистам Шотландии (1:2), Бельгии (0:2), Венгрии (0:3) и Испании (0:6)

Следующие матчи молодежка проведет уже весной: 21 марта – с Шотландией в гостях, 26 марта – с Венгрией дома.