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Развязка близка: заключительный домашний матч для Казахстана в отборе на Евро-2024

Развязка близка: заключительный домашний матч для Казахстана в отборе на Евро-2024 Фото: 1XBET
Olimpbet дает расклады на игру нашей сборной против команды Сан-Марино и встречу конкурентов по группе.

Группа Н. Казахстан – Сан-Марино. 17 ноября, 21:00 (время Астаны)

Еще никогда матч с футбольным "карликом" не вызывал у казахстанских болельщиков столь живого интереса. Да и сама сборная Сан-Марино, думается, нечасто выступает в гостях при настоящем аншлаге.

Между тем все билеты на игру девятого тура отборочного цикла в группе Н на "Астана Арене" давно распроданы. Это ведь будет заключительный домашний матч квалификации Евро-2024 для нашей национальной команды, и победа в нем позволит коллективу Магомеда Адиева продолжить борьбу за путевку в финальную часть континентального первенства.

А вероятный выигрыш у Сан-Марино сколь желанен, столь и ожидаем. Даже несмотря на то, что сборная Казахстана в один из самых важных моментов в своей истории из-за травм лишилась сразу двух лидеров – капитана Асхата Тагыбергена и рекордсмена по количеству забитых мячей Бахтиера Зайнутдинова.

Оба они, к слову, отличились голами в первой встрече между этими соперниками, которая состоялась 16 июня в Парме и завершилась крупной победой казахстанцев со счетом 3:0. Всего же сборные РК и Сан-Марино выясняли между собой отношения трижды, и всякий раз перевес был на нашей стороне.

Тагыбергена с Зайнутдиновым нам, конечно, будет очень не хватать, однако за них должны отработать партнеры, которым необходимо продемонстрировать все свои лучшие качества.

Эксперты Olimpbet практически не сомневаются, что так и будет, и хозяева предстоящей встречи возьмут три очка: П1 – 1.06, Х – 15, П2 – 60. Более того, самый надежный букмекер страны верит, что наша команда способна одержать крупную победу: Ф1 (-2.5) – 1.56.

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Развязка близка: заключительный домашний матч для Казахстана в отборе на Евро-2024

Фото: 1XBET

Группа Н. Дания – Словения. 18 ноября, 01:45

Не менее важной с турнирной точки зрения, чем собственная игра против Сан-Марино, для Казахстана будет встреча сборных Дании и Словении – двух наших прямых конкурентов за путевки на Евро-2024.

Сейчас эти команды лидируют в группе Н, имея в своем активе по 19 баллов – на четыре больше, чем у казахстанцев. Однако, по крайней мере, один из этих соперников гарантированно недосчитается очков по итогам матча в Копенгагене, а в случае ничейного исхода – сразу оба.

Встреча первого круга квалификации Евро-2024 между этими противниками завершилась вничью 1:1, и это был первый случай в истории их взаимоотношений, когда датчане не смогли выиграть у словенцев, до этого "алая гвардия" побеждала во всех четырех матчах.

И на этот раз аналитики Olimpbet считают сборную Дании безоговорочным фаворитом противостояния с командой Словении: П1 – 1.55, Х – 3.96, П2 – 6.53. Не менее существенным ожидается преимущество хозяев и по угловым: П1 – 1.21, Х – 9.75, П2 – 5.9.

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