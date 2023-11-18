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Казахстанец вырвал победу в бою за титул на глазах у Тайсона

Казахстанец вырвал победу в бою за титул на глазах у Тайсона Фото: Instagram/meiirim.nursultanov
Мейирим Нурсултанов стал официальным претендентом на титул WBC в среднем весе, сообщает Zakon.kz.

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В Ташкенте в рамках большого вечера бокса состоялся бой за звание официального претендента на титул WBC в среднем весе между непобежденным казахстанцем Мейиримом Нурсултановым, которого позиционируют как "Наследника Головкина" и чилийцем Хулио Аламосом, пишет sportarena.kz. 

На кону стоял титул официального претендента WBC, которым сейчас владеет американец Джермалл Чарло. 

Вечер бокса посетило множество звезд мирового спорта, включая Майка Тайсона.

Первые раунды Мейирим провел спокойно, изучая соперника. Он делал так и ранее - в бою с Такесако, например. Хулио пытался использовать преимущество в росте, работая джебом, но Нурсултанов легко рвал дистанцию и бил комбинациями. Аламос уходил в глухую оборону, изредка отстреливаясь ударом справа.

В заключительной минуте боя Нурсултанов хорошо попадал, однако не смог потрясти соперника.

По итогам 12-ти раундов судьи отдали победу казахстанцу со счетом 117-111.Нурсултанов выиграл и стал претендентом на титул. 

В этот же вечер, когда шел бой в Узбекистане, в Астане казахстанская сборная по футболу одержала победу над сборной Сан-Марино. Подробнее читайте здесь. 

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