Поддержка президента, чистоплотные болельщики и реакция тренера - как прошел матч против Сан-Марино в Астане

За игрой сборной Казахстана следил на арене Касым-Жомарт Токаев. Болельщики собрали мусор после матча Казахстан - Сан-Марино, главный тренер сборной Магомед Адиев заявил, что радоваться победе рано. Как прошел отборочный матч Чемпионата Европы 2024 года - в подборке Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев на стадионе "Астана Арена"

Поддержать спортсменов на отборочном матче Чемпионата Европы 2024 года прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Вместе с главой государства в этот раз присутствовали именитые спортсмены, ветераны спорта и деятели культуры

Среди них Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген, Главный тренер сборной Казахстана по мини-футболу Паулу Рикарду Фигейра Силва (Кака), заслуженные ветераны футбола Михаил Гурман и Вахид Масудов, футбольный тренер Дмитрий Огай, олимпийские чемпионы Ольга Рыпакова, Дмитрий Баландин и другие.

Фото: akorda.kz

По данным Акорды, стадион "Астана Арена" вместил 30 100 болельщиков. Судя по кадрам, люди приходили семьями.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Дубль оформил Ислам Чесноков (19-я минута, 51-я), а также отличился Абат Аймбетов (90+2-я с пенальти). У проигравших один мяч отыграл Симоне Франчози (60-я).

После победного матча Токаев подарил ребенку шарф, в котором болел за казахстанскую сборную в матче против Сан-Марино.

Кадры, как глава государства кидает юному болельщику, выложила в Telegram-канале пресс-служба Акорды.

Фото: akorda.kz

Добрая традиция

Болельщики сборной Казахстана убрали за собой весь мусор с трибун после матча с Сан-Марино. Фото опубликовал сайт столичного акимата.

Фото: пресс-службы акимата города Астаны

После финального свистка казахстанские болельщики развернули заранее приготовленные мешки и убрали весь мусор на трибунах стадиона, причем не только в своих секторах. В уборке участвовали как активисты и волонтеры КГУ "Астана Жастары", так и все неравнодушные жители Астаны.

Фото: пресс-службы акимата города Астаны

Реакция главного тренера

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев дал первые комментарии по итогу матча против Сан-Марино, сообщает sportarena.kz.

Фото: Instagram/kff_team

По его словам, казахстанская сборная настраивалась на победу, тем не менее, как отметил Магомед Адиев, радоваться рано. Надо уже готовиться к предстоящей игре.

"В футболе нет ни одной команды, которая играла бы идеально. Да, возможно, может показаться, что немного нервная игра была. Но, если честно, мы и ребятам говорили, что будет очень тяжелая игра. Совершенно разные сочетания, не могли на одних людей рассчитывать. Поэтому практически с листа играли, с большими потерями — это ключевые потери. Поэтому чуть перестраиваемся, но самое главное проявлять характер и добывать три очка, когда игра складывается не так, как тебе хочется. С этим ребята блестяще справились", – прокомментировал тренер.

Вне футбольного поля

Футболист турецкого "Бешикташа" и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов опубликовал фото в поддержку своих партнеров по национальной команде. В Stories Instagram Зайнутдинов показал фото, где видно, как он смотрит матч, находясь с побережья в Стамбуле. "Братва, алга!", - подписал снимок спортсмен.

Фото: Instagram/bateka_11

Как уже известно, накануне Бахтиер Зайнутдинов получил травму в матче турецкого чемпионата, когда его "Бешикташ" принимал "Истанбул Башакшекир". Спустя время после этого случая казахстанская федерация футбола сделала обращение к болельщикам, в надежде, что полузащитник возможно сможет помочь в двух оставшихся играх нашей сборной. Однако, травма оказалась серьезной, о чем свидетельствует второе заявление KФФ. Стоит подчеркнуть, что команда Магомеда Адиева осталась без двух ведущих игроков перед решающими матчами. Помимо Зайнутдинова, на месяц из строя вышел капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген, который также сейчас находится на стадии восстановления после травмы.

Казахстан выйдет на Евро-2024?





Это шестая победа Казахстана в отборочном цикле Евро-2024. Теперь у нашей сборной 18 очков, у Словении и Дании - по 19. 18 ноября ожидаются важные события, которые будут происходить в Копенгагене. Там наши главные соперники за путевку на Евро-2024 Дания и Словения играют между собой.

Следующий матч подопечные Магомеда Адиева проведут на выезде против Словении 20 ноября.