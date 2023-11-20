Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Матьяж Кек: Матч с Казахстаном будет тяжелым и непредсказуемым

Футбол Матч Казахстан Словения Фото: Instagram/nzs_si
До начала важного домашнего матча со сборной Казахстана, главный тренер словенской дружины Матьяж Кек поделился своим мнением о предстоящей ответственной игре, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

Для Словении и Казахстана это заключительный отборочный матч к чемпионату Европы 2024 года, в рамках подгруппы H.


После долгого времени команда Матьяжа Кеко во второй раз своей истории может пробиться на большой турнир. До этого словенцы играли на Евро-2000.

"По мнению прессы и фанатов нас считают фаворитами. Однако, матч с Казахстаном будет тяжелым и непредсказуемым. Мы должны быть готовы ко всему, чтобы дать ответ гостям в любой момент. Это хорошая команда, иначе у них не было бы столько очков. Не случайно они борются за поездку в Германию, никто вначале не ожидал от них этого. Я все же надеюсь на своих футболистов, но, мы должны быть объективны и уважительны сопернику. Должны выложиться по полной в единоборствах, в игре с мячом и без мяча". Матьяж Кек, главный тренер сборной Словении

Наставник словенской дружины отмечает также тот факт, что многое в этом противостоянии будет зависит от его подопечных. Чтобы поехать в Германию, Словении достаточно сыграть вничью с Казахстаном.

"Для нас это финальный матч, когда решается очень важное, чего Словения ждала уже давно. У соперника та же цель и такое же желание. Однако, наша сборная более мастеровитее и сильнее. Считаю, этого достаточно, чтобы успешно завершить матч в данном отборочном цикле. Мы постараемся не допустить ошибок, которые у нас были в Копенгагене несколько дней назад". Матьяж Кек

Словенский коллектив перед решающей встречей с Казахстаном в предпоследнем туре отбора Евро-2024 проиграл на выезде Дании со счетом 1:2. 


После той игры датчане завоевали первую путевку на чемпионат Европы 2024 года из подгруппы H. А вот судьба второй путевки решится в противостоянии Словении и Казахстана, которая пройдет на стадионе "Стожице" в Любляне. Данный поединок состоится в ночь с 20-го на 21-е ноября, начало в 01:45 по времени Астаны. Главным арбитром встречи назначен Шимон Марчиняк (Польша).

Читайте также

Сборная Казахстана по футболу ждет исторического матча со Словенией
Сборная Казахстана ждет исторического финала со Словенией на пути к Евро-2024
Футбол Рекорд Евро
Бельгиец Лукаку оформил покер и установил рекорд отбора на Евро
Официальный мяч казахстанского водного поло передали спортсменам Астаны
Официальный мяч казахстанского водного поло передали спортсменам Астаны
Куандык Шынасилов
Евро-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
МВД обратилось к казахстанцам
МВД обратилось к казахстанцам
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Караганде и Темиртау
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Караганде и Темиртау
Шейннис Паласиос
Мисс Вселенная-2023 стала представительница Никарагуа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления