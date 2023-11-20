Матьяж Кек: Матч с Казахстаном будет тяжелым и непредсказуемым

До начала важного домашнего матча со сборной Казахстана, главный тренер словенской дружины Матьяж Кек поделился своим мнением о предстоящей ответственной игре, сообщает Zakon.kz.

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Для Словении и Казахстана это заключительный отборочный матч к чемпионату Европы 2024 года, в рамках подгруппы H.





После долгого времени команда Матьяжа Кеко во второй раз своей истории может пробиться на большой турнир. До этого словенцы играли на Евро-2000.

"По мнению прессы и фанатов нас считают фаворитами. Однако, матч с Казахстаном будет тяжелым и непредсказуемым. Мы должны быть готовы ко всему, чтобы дать ответ гостям в любой момент. Это хорошая команда, иначе у них не было бы столько очков. Не случайно они борются за поездку в Германию, никто вначале не ожидал от них этого. Я все же надеюсь на своих футболистов, но, мы должны быть объективны и уважительны сопернику. Должны выложиться по полной в единоборствах, в игре с мячом и без мяча". Матьяж Кек, главный тренер сборной Словении

Наставник словенской дружины отмечает также тот факт, что многое в этом противостоянии будет зависит от его подопечных. Чтобы поехать в Германию, Словении достаточно сыграть вничью с Казахстаном.



"Для нас это финальный матч, когда решается очень важное, чего Словения ждала уже давно. У соперника та же цель и такое же желание. Однако, наша сборная более мастеровитее и сильнее. Считаю, этого достаточно, чтобы успешно завершить матч в данном отборочном цикле. Мы постараемся не допустить ошибок, которые у нас были в Копенгагене несколько дней назад". Матьяж Кек

Словенский коллектив перед решающей встречей с Казахстаном в предпоследнем туре отбора Евро-2024 проиграл на выезде Дании со счетом 1:2.





После той игры датчане завоевали первую путевку на чемпионат Европы 2024 года из подгруппы H. А вот судьба второй путевки решится в противостоянии Словении и Казахстана, которая пройдет на стадионе "Стожице" в Любляне. Данный поединок состоится в ночь с 20-го на 21-е ноября, начало в 01:45 по времени Астаны. Главным арбитром встречи назначен Шимон Марчиняк (Польша).