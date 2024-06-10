Руслан Балтиев рассказал, каким будет предстоящий матч Казахстан – Азербайджан

И. о. главного тренера национальной сборной Казахстана Руслан Балтиев поделился ожиданиями от предстоящей товарищеской игры против Азербайджана в венгерском Сомбатхее, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

По словам Балтиева, казахстанцы играли против азербайджанцев не раз. Последний раз – два года назад. Он отметил, что соперник неуступчивый.

"У нас всегда были интересные противостояния со сборной Азербайджана. Мы играли против них не один раз и знаем, что это соперник отличается своей неуступчивостью. Перевес был и в нашу сторону, и в их. Ожидаем , что и в этот раз будет непростой, тяжелый, но интересный матч для обоих соперников", — сказал Балтиев.

Ранее мы писали о том, как сборная Казахстана по футболу начала подготовку к матчу с Азербайджаном.

Отметим, что 7 июня сборная Казахстана по футболу потерпела поражение в матче с Арменией.

Матч пройдет 11 июня в венгерском Сомбатхее и начнется в 19:00 по казахстанскому времени.