СМИ: Магомед Адиев может покинуть сборную Казахстана по футболу

"Матч жизни" против словенской сборной в рамках отбора Евро-2024 может стать последним для российского специалиста Магомеда Адиева в качестве главного тренера сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет Sportarena.kz cо ссылкой на Telegram-канал "Серый кардинал", Магомед Адиев – наиболее вероятный претендент на пост главного тренера ФК "Актобе".



"Магомед Мусаевич честно отработал отборочный цикл к Евро-2024, если не считать весенних матчей против Греции и далее победителя пары Грузия-Люксембург. Ранее он неоднократно заявлял о том, что отработает цикл до конца, но в то же время не исключил вариант совмещения работы в сборной и клубе. Именно казахстанском клубе. Так вот, теперь Адиев более или менее свободен, и с вероятностью в 99% возглавит тренерский штаб пятикратного чемпиона Казахстана. При этом не исключено, что он покинет сборную РК и сосредоточится только на клубной работе", – сообщает источник.

Накануне сборная Казахстана под руководством Адиева заняла четвертое место в отборочной группе H, проиграв на выезде команде Словении – 1:2.

Теперь наши футболисты сыграют в стыковых матчах Лиги наций, 21 марта им предстоит встреча с Грецией. Президент КФФ Адилет Барменкулов сделал заявление в интервью Meta-ratings, заявив, что Магомед Адиев останется на посту главного тренера сборной.





"Сейчас мы вместе с ним расписываем большой план по развитию нашего футбола. Есть проекты, которые нужно отработать по нашей системе и стратегии", – сказал Адилет Барменкулов.

Ранее Магомед Адиев высказался об итогах проигранного "матча жизни" со Словенией.