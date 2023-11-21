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Анри признали лучшим форвардом 2000-х

Тьерри Анри футболист Фото: Instagram/thierry.h12
Француз Тьерри Анри признан лучшим нападающим первого десятилетия XXI века по версии FourFourTwo. Он возглавил список из 32 сильнейших форвардов мира, сообщает Zakon.kz.

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Экс-игрок сборной Франции в свое время защищал честь лондонского "Арсенала" и каталонской "Барселоны". Сейчас 46-летний Анри возглавил рейтинг лучших нападающих планеты, которые блистали в 2000-х годах. Помимо француза туда вошел еще 31 футболист. 

Футбол Лучший Форвард

Фото: Instagram/ronaldo

Далее по очередности в списке лучших форвардов располагаются: знаменитый бразильский "Зубастик" – Роналдо, англичанин Уэйн Руни, Златан Ибрагимович (Швеция), Самюэль Это′О (Камерун), Андрей Шевченко (Украина), Дидье Дрогба (Кот-д′Ивуар), Давид Трезеге (Франция), Рауль (Испания) и Руд ван Нистелрой (Голландия).

Футбол Лучший Форвард

Фото: Instagram/themichaelowen

Места с 11 по 20 данного рейтинга забронировали за собой не менее выдающиеся нападающие той эпохи. Сюда британский журнал включил знаменитостей таких как: Майкл Оуэн (Англия), Мирослав Клозе (Германия), Давид Вилья (Испания), Лука Тони (Италия), Франческо Тотти (Италия), Алан Ширер (Англия), Паулета (Португалия), Кристиан Вьери (Италия), Фернандо Торрес (Испания) и Хенрик Ларссон (Швеция).

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