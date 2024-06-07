Гарри Кейн возглавил рейтинг лучших форвардов планеты

Английский футболист немецкой "Баварии" Гарри Кейн признан лучшим нападающим мира по версии FourFourTwo, опередив не менее талантливых Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Самое сложное в футболе – это забивать голы, и именно поэтому роль нападающего на поле является самой ценной и важной. Учитывая все это, эксперты FourFourTwo обновили топ-10 лучших форвардов мира на данный момент. Первое место здесь отдано форварду "мюнхенцев" Гарри Кейну.





Фото: Instagram/k.mbappe

Далее в порядке очередности следуют: Килиан Мбаппе ("Реал"), Эрлинг Холанд ("Ман Сити"), Виктор Осимхен ("Наполи"), Александер Исак ("Ньюкасл"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), Виктор Дьокереш ("Спортинг"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла") и Рандаль Коло-Муани (ПСЖ).







Фото: Instagram/erling.haaland

FourFourTwo также назвал лучших игроков по некоторым другим номинациям:

Винисиус Жуниор ("Реал") – лучший левый вингер.

Алиссон ("Ливерпуль") – лучший голкипер.

Антонио Рюдигер ("Реал") – лучший центральный защитник.

Родри ("Ман Сити") – лучший опорный полузащитник.

Джуд Беллингем ("Реал") – лучший атакующий полузащитник.

Букайо Сака ("Арсенал") – лучший правый вингер.

Илькай Гюндоган ("Барселона") – лучший центральный полузащитник.

Для 30-летнего Гарри Кейна это не первая награда в прошедшем сезоне. 2 июня он выиграл европейскую "Золотую бутсу", забив 36 мячей в Бундеслиге. Также форвард "Баварии" является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии, в его активе 63 взятия ворот.

