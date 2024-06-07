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Гарри Кейн возглавил рейтинг лучших форвардов планеты

Футбол Лучший Форвард, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 10:56 Фото: Instagram/harrykane
Английский футболист немецкой "Баварии" Гарри Кейн признан лучшим нападающим мира по версии FourFourTwo, опередив не менее талантливых Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда, сообщает Zakon.kz.

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Самое сложное в футболе – это забивать голы, и именно поэтому роль нападающего на поле является самой ценной и важной. Учитывая все это, эксперты FourFourTwo обновили топ-10 лучших форвардов мира на данный момент. Первое место здесь отдано форварду "мюнхенцев" Гарри Кейну.

Футбол Лучший игрок, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 10:56

Фото: Instagram/k.mbappe

Далее в порядке очередности следуют: Килиан Мбаппе ("Реал"), Эрлинг Холанд ("Ман Сити"), Виктор Осимхен ("Наполи"), Александер Исак ("Ньюкасл"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), Виктор Дьокереш ("Спортинг"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла") и Рандаль Коло-Муани (ПСЖ).

Футбол Лучший игрок, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 10:56

Фото: Instagram/erling.haaland

FourFourTwo также назвал лучших игроков по некоторым другим номинациям:

  • Винисиус Жуниор ("Реал") – лучший левый вингер.
  • Алиссон ("Ливерпуль") – лучший голкипер.
  • Антонио Рюдигер ("Реал") – лучший центральный защитник.
  • Родри ("Ман Сити") – лучший опорный полузащитник.
  • Джуд Беллингем ("Реал") – лучший атакующий полузащитник.
  • Букайо Сака ("Арсенал") – лучший правый вингер.
  • Илькай Гюндоган ("Барселона") – лучший центральный полузащитник.  

Для 30-летнего Гарри Кейна это не первая награда в прошедшем сезоне. 2 июня он выиграл европейскую "Золотую бутсу", забив 36 мячей в Бундеслиге. Также форвард "Баварии" является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии, в его активе 63 взятия ворот.

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Эрлинг Холанд Мбаппе Килиан ФК Бавария Джуд Беллингем Гарри Кейн 2024 год Футбол Винисиус Жуниор
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