Гарри Кейн возглавил рейтинг лучших форвардов планеты
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Самое сложное в футболе – это забивать голы, и именно поэтому роль нападающего на поле является самой ценной и важной. Учитывая все это, эксперты FourFourTwo обновили топ-10 лучших форвардов мира на данный момент. Первое место здесь отдано форварду "мюнхенцев" Гарри Кейну.
Фото: Instagram/k.mbappe
Далее в порядке очередности следуют: Килиан Мбаппе ("Реал"), Эрлинг Холанд ("Ман Сити"), Виктор Осимхен ("Наполи"), Александер Исак ("Ньюкасл"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), Виктор Дьокереш ("Спортинг"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла") и Рандаль Коло-Муани (ПСЖ).
Фото: Instagram/erling.haaland
FourFourTwo также назвал лучших игроков по некоторым другим номинациям:
- Винисиус Жуниор ("Реал") – лучший левый вингер.
- Алиссон ("Ливерпуль") – лучший голкипер.
- Антонио Рюдигер ("Реал") – лучший центральный защитник.
- Родри ("Ман Сити") – лучший опорный полузащитник.
- Джуд Беллингем ("Реал") – лучший атакующий полузащитник.
- Букайо Сака ("Арсенал") – лучший правый вингер.
- Илькай Гюндоган ("Барселона") – лучший центральный полузащитник.
Для 30-летнего Гарри Кейна это не первая награда в прошедшем сезоне. 2 июня он выиграл европейскую "Золотую бутсу", забив 36 мячей в Бундеслиге. Также форвард "Баварии" является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии, в его активе 63 взятия ворот.