Федерация водных видов спорта подвела итоги деятельности за год

Федерация водных видов спорта провела тренерский совет национальных сборных команд по водным видам спорта, где подвела итоги деятельности за уходящий год.

В работе совещания приняли участие руководство федерации, члены Исполнительного комитета, профильных технических комитетов федерации и представители Национального Олимпийского комитета РК.



Основным стартом года были, безусловно, Азиатские игры в Ханчжоу-2022, анализу выступления на которых была посвящена основная часть тренерского совета.

Казахстанскую делегацию в Ханчжоу представляли 48 спортсменов-водников, из которых 37 стали призерами Игр и вернулись домой с медалями. Всего завоевано шесть бронзовых медалей: две – в плавании, две – в артистическом плавании и две – в водном поло (мужчины и женщины). Пловец Адильбек Мусин завоевал две медали. В ходе игр пловцами национальной сборной установлено 11 рекордов Казахстана.

Главные тренеры представили итоги и анализ выступления команд, проблемные вопросы, возникшие в период подготовки к стартам, а также планы на будущий сезон.

Команды по плаванию и артистическому плаванию полностью выполнили план по завоеванию медалей согласно заявленным обязательствам. Результатам женской ватерпольной команды дана удовлетворительная оценка. Выступление мужской команды по водному поло и команды марафонцев оценено как неудовлетворительное в связи с недостижением запланированных результатов.

На основании заключения тренерского совета будут проведены организационные мероприятия, направленные на реформирование тренерских штабов, подходов в осуществлении подготовки команд, привлечены тренеры-консультанты к работе тренерских штабов.

Подводя итоги тренерского совета, президент федерации Андрей Крюков отметил:

"Команда по плаванию сейчас показывает хорошую динамику, подготовлен перспективный резерв, который уже создает серьезную конкуренцию лидерам. В этом направлении совместно с Министерством туризма с спорта РК ведется разработка программ по подготовке резерва и взрослой сборной, работа будет усилена. Сейчас нам необходимо сконцентрироваться на завоевании лицензий на Олимпийские игры Париж-2024 в плавании и артистическом плавании. Будем концентрировать ресурсы на этом направлении".

Кроме того, по его словам, специалистами был проведен подробный анализ выступления команд с полным разбором неуспешных выступлений и определением критических аспектов подготовки и причин, по которым команды не достигли запланированных результатов.

"Есть конкретные люди, конкретные причины, почему в Ханчжоу мужская команда не смогла завоевать золотые медали и пройти отбор на Олимпийские игры-2024. Эти причины нам понятны. Для исправления ситуации проводится работа над ошибками, принимаются необходимые меры. Несмотря на неудачное выступление мужской команды, хочу отметить, что наша федерация является одной из самых успешных. За период последних двух олимпийских циклов водниками завоевана "золотая" медаль Олимпийских игр, 22 медали на Азиатских играх, из них 5 "золотых", две из которых завоеваны мужской ватерпольной сборной. Команда возвращалась с медалями Азиатских игр 2014 года с 38 призерами из 42 участников, в 2018 году из 42 спортсменов медали завоевали 32, и в этом году из 48 участников 37 стали призерами Игр". Андрей Крюков

Фото: Федерация водных видов спорта РК

В целом, продолжил Крюков, эффективность выступления команд по водным видам спорта на Азиатских играх высокая, около 80% спортсменов команды на каждых Играх завоевывают медали.



"Наша мужская ватерпольная команда является шестикратным победителем Азиатских игр, за последние 12 лет трижды подряд выигрывала Азиатские игры, женская команда является обладателем серебряной и трех бронзовых медалей Азиатских игр. Водное поло – единственный отечественный игровой вид спорта – участник четырех Олимпийских игр, постоянный участник финальных этапов Чемпионатов мира, стабильно завоевывающий медали Азиатских игр самого высокого достоинства". Андрей Крюков

О Федерации водных видов спорта Республики Казахстан

Федерация водных видов спорта – некоммерческая общественная организация, объединяет все водные виды спорта на территории Казахстана: плавание, водное поло, артистическое плавание, прыжки в воду и плавание на открытой воде. Водные виды спорта развиваются во всех 20 регионах республики.

Федерация является членом континентальной Федерации водных видов спорта – Asia Aquatucs и Всемирной Федерации – World Aquatics.

Партнерами федерации являются Акционерное общество "ФНБ "Самрук Казына" и Фонд поддержки спорта Sport Qory.