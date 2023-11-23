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Жанибек Алиханулы ответил на вызов непобежденного американского боксера

Бокс Ответ Чарло Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
Казахстанский боксер-профессионал, чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы высказался о потенциальном поединке с американцем Джермаллом Чарло, сообщает Zakon.kz.

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На своей официальной странице в Instagram "Казахский стиль" выставил послание Чарло, у которого, как и у нашего боксера нет поражений. У Жанибека на профессиональном ринге 17 побед, из них 11 нокаутом. А в активе Джермалла 32 успеха, 22 из них завершились досрочно. 

Бокс Сообщение Чарло

Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly

"Чарло? Я могу легко его нокаутировать". Жанибек Алимханулы


Бокс Сообщение Чарло

Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly

"Если будет бой с Чарло, ни у кого не будет вопроса, может ли Жанибек его выиграть? У всех на устах будет только вопрос "В каком раунде и каким ударом Qazaq style нокаутирует его?". Я сейчас на своем пике. Прямо сейчас ни один боксер не имеет шансов против Qazaq style. Громкие слова, реальные действия".Жанибек Алимханулы

Ранее Чарло бросил клич в адрес казахстанца, с желанием разделить с ним один ринг в ближайшее время.

   

"Кто в моем списке? Любой, у кого есть титул. Если вы спросите меня про средний вес, то я хотел бы подраться с Жанибеком. Вроде правильно произнес имя, да? Затем я мог бы двинуться дальше к бою за звание абсолютного чемпиона мира".Джермалл Чарло

После данного вызова произошла незамедлительная реакция со стороны Алимханулы, который сам очень давно хочет сразиться с непобежденным американцем. На вопрос, реален ли этот бой в действительности, или очередная громкая реклама, ответ станет известен скоро.    

33-летний Джермалл Чарло, чемпион WBC, который отсутствовал на ринге более двух лет, на этой неделе возвращается. Утром 26 ноября он встретится со своим соотечественником Хосе Бенавидесем. Бой состоится на арене Michelob Ultra Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), и рассчитан на 10 раундов. 

Куандык Шынасилов
Алимханулы Жанибек Казахстан
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