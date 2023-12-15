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Жанибек Алиханулы раскрыл подробности о подаренных Токаеву боксерских перчатках

Жанибек Алиханулы раскрыл подробности о подаренных Токаеву боксерских перчатках Фото: akorda.kz
Казахстанский боксер-профессионал, чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы раскрыл подробности о боксерских перчатках, подаренных главе государства Касым-Жомарту Токаеву, сообщает Zakon.kz.

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Спортсмен опубликовал фотографию и видео со встречи с президентом, на которой он и вручил боксерские перчатки. Оказалось, этот подарок именитый боксер привез специально из Соединенных Штатов.

"Мои болельщики прекрасно знают, что наш президент болеет за каждый мой бой, поддерживает и отправляет свои поздравления. Для спортсмена это большая честь. Сегодня встретился с президентом и вручил подарок, который я специально привез из Америки. Впереди еще много забегов. Оставим казахский стиль в истории! Пусть развевается голубой флаг", – написал Жанибек Алимханулы под публикацией, сделанной 14 декабря 2023 года.

Подписчики были в восторге от подарка и пожелали спортсмену побед:

  • "Как прекрасно".
  • "Отлично, только вперед".
  • "Поздравляю! Желаю, чтобы ты всегда побеждал".
  • "Молодец, достойный, и глава государства прекрасный человек".

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