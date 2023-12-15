Жанибек Алиханулы раскрыл подробности о подаренных Токаеву боксерских перчатках

Казахстанский боксер-профессионал, чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы раскрыл подробности о боксерских перчатках, подаренных главе государства Касым-Жомарту Токаеву, сообщает Zakon.kz.

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Спортсмен опубликовал фотографию и видео со встречи с президентом, на которой он и вручил боксерские перчатки. Оказалось, этот подарок именитый боксер привез специально из Соединенных Штатов.

"Мои болельщики прекрасно знают, что наш президент болеет за каждый мой бой, поддерживает и отправляет свои поздравления. Для спортсмена это большая честь. Сегодня встретился с президентом и вручил подарок, который я специально привез из Америки. Впереди еще много забегов. Оставим казахский стиль в истории! Пусть развевается голубой флаг", – написал Жанибек Алимханулы под публикацией, сделанной 14 декабря 2023 года.

Подписчики были в восторге от подарка и пожелали спортсмену побед:

"Как прекрасно".

"Отлично, только вперед".

"Поздравляю! Желаю, чтобы ты всегда побеждал".

"Молодец, достойный, и глава государства прекрасный человек".

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14 декабря 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев прибыл во Дворец единоборств им. Жаксылыка Ушкемпирова, чтобы поддержать национальную сборную Казахстана по футзалу в матче против Нидерландов. Вместе с главой государства сборную поддержал и чемпион мира по профессиональному боксу по версиям WBO, IBF Жанибек Алимханулы.

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После того, как казахстанская сборная по футзалу всухую обыграла команду из Нидерландов, Касым-Жомарт Токаев встретился с Жанибеком Алимханулы. Именитый спортсмен подарил главе государства боксерские перчатки.