Сестра Шавката Рахмонова вышла замуж за депутата маслихата

23 ноября сестра знаменитого казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова Сора вышла замуж за Нурсултана Орынбасарова, депутата Алматинского областного маслихата и мастера спорта по джиу-джитсу, сообщает Zakon.kz.

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Сора Рахмонова 23 ноября вступила в брак со своим избранником, который также имеет отношение к миру боевых искусств. Торжество прошло в праздничной обстановке. Нурсултан Орынбасаров попрощался с холостяцкой жизнью, познакомил родных и близких с будущей женой.

Вероятно, теперь Сора Рахмонова временно приостановит карьеру в ММА. Ее выход в октагон UFC теперь под вопросом. Ранее в одном из интервью знаменитый брат Соры Шавкат Рахмонов сказал, что не хочет, чтобы его сестра дралась в клетке.





Фото: Instagram/rakhmonova____

Сора Рахмонова должна была в этом году дебютировать на предварительных квалификационных турнирах Dana White's Contender Series 64 в США. На 26 сентября планировали ее поединок против Эрнесты Карикайте из Литвы, но в последний момент травма помешала казахстанке выйти на арену.

Пока его сестра занимается свадебными хлопотами, Шавкат Рахмонов готовится к очередному бою в октагоне UFC. 16 декабря "Номад" в Лас-Вегасе (США) встретится с американцем Стивеном Томпсоном.