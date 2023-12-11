Сестра Шавката Рахмонова показала кадры со свадьбы с депутатом маслихата
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Роликом со свадьбы спортсменка поделилась сегодня, 11 декабря 2023 года, на своей странице в Instagram. Публикацию Сора подписала очень лаконично – смайликом сердца алого цвета.
Также сестра Шавката показала свадебный торт.
Фолловеры казахстанки почти хором пожелали молодоженам счастья:
- "Самая красивая невестка".
- "Классно! Будьте счастливы".
- "Красивая пара. Будьте счастливы".
- "Сарочка такая милая, скромная, нежная. Будь счастлива".
О том, что Сора Рахмонова выходит замуж, стало известно в конце ноября 2023 года. Тогда сестра непобежденного казахстанского бойца полусреднего веса UFC опубликовала фотографии и видео, снятые 23 ноября во время предложения руки и сердца, которое она получила от Нурсултана Орынбасарова.
Через некоторое время Сора Рахмонова и Нурсултан Орынбасаров провели священный ритуал неке қию.
Узату той (проводы невесты) прошел 8 декабря.
Провожала невесту Сору Рахмонову певица и заслуженный деятель Казахстана Мадина Садвакасова.