Сестра Шавката Рахмонова показала кадры со свадьбы с депутатом маслихата

Сестра непобежденного казахстанского бойца полусреднего веса UFC Шавката Рахмонова опубликовала видео со свадьбы. На кадрах Сора Рахмонова и ее муж – депутат маслихата Алматинской области и мастера и спорта по джиу-джитсу – Нурсултан Орынбасаров танцуют первый вальс, сообщает Zakon.kz.

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Роликом со свадьбы спортсменка поделилась сегодня, 11 декабря 2023 года, на своей странице в Instagram. Публикацию Сора подписала очень лаконично – смайликом сердца алого цвета.

Также сестра Шавката показала свадебный торт.

Фолловеры казахстанки почти хором пожелали молодоженам счастья:

"Самая красивая невестка".

"Классно! Будьте счастливы".

"Красивая пара. Будьте счастливы".

"Сарочка такая милая, скромная, нежная. Будь счастлива".

О том, что Сора Рахмонова выходит замуж, стало известно в конце ноября 2023 года. Тогда сестра непобежденного казахстанского бойца полусреднего веса UFC опубликовала фотографии и видео, снятые 23 ноября во время предложения руки и сердца, которое она получила от Нурсултана Орынбасарова.

Через некоторое время Сора Рахмонова и Нурсултан Орынбасаров провели священный ритуал неке қию.

Узату той (проводы невесты) прошел 8 декабря.

Провожала невесту Сору Рахмонову певица и заслуженный деятель Казахстана Мадина Садвакасова.