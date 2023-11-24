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Португалец Феррейра может стать самым высокооплачиваемым тренером мира

Португалец Феррейра может стать самым высокооплачиваемым тренером мира Фото: Instagram/coachabelferreira
Футбольный клуб из Катара "Аль-Садд" ведет переговоры о назначении португальского специалиста Абела Феррейры на должность главного тренера, предложив ему самый высокооплачиваемый контракт в мире, сообщает Zakon.kz.

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По информации SportEs, 44-летний Абел Феррейра может встать у руля самого титулованного клуба Катара с 1 января 2024 года. Сейчас представители команды ведут переговоры с португальским специалистом. Они должны завершиться к 7 декабря, когда закончится нынешний чемпионат Бразилии.

Футбол Контракт Катар

Фото: Instagram/coachabelferreira

Чтобы поменять место работы, Феррейре нужно будет разорвать контракт с его нынешним клубом "Палмейрас", действующим чемпионом Бразилии. По условиям договора он должен отработать еще один сезон.

Однако катарский клуб предлагает португальцу крайне выгодное соглашение. Если Феррейра согласится возглавить "Аль-Садд", он станет самым высокооплачиваемым тренером планеты.

В свои 44 года Абел Феррейра – один из самых перспективных тренеров мирового футбола. При нем "Палмейрас" дважды брал Кубок Либертадорес (2020, 2021), по одному разу выигрывал бразильский чемпионат (2022) и Кубок Бразилии (2020). Кроме того, португальский наставник в этом сезоне ведет свою команду ко второму подряд "золоту" в местном первенстве. За четыре тура до окончания чемпионата "Палмейрас" лидирует в турнирной таблице.

По мнению экспертов, список самых высокооплачиваемых тренеров мира сейчас возглавляет наставник мадридского клуба "Атлетико" – аргентинец Диего Симеоне – с зарплатой в 34 млн евро в год.

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