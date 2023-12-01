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Главным тренером "Актобе" стал бывший игрок "Спартака"

Главным тренером "Актобе" стал бывший игрок "Спартака" Фото: Instagram/fcaktobe_official
Дмитрий Парфенов 1 декабря подписал контракт с футбольным клубом "Актобе" до конца 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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"Актобе" в Instagram объявил о назначении Дмитрия Парфенова на пост главного тренера.


Последним местом работы Парфенова была московская "Родина", которую он покинул в октябре 2023 года. Тренер возглавлял команду с июня прошлого года. Также Парфенов работал с такими клубами как ивановский "Текстильщик", "Тосно", "Урал" и "Арсенал". Вместе с "Тосно" специалист становился обладателем Кубка России в 2018 году, а с "Уралом" доходил до финала национального кубка.

Во время карьеры футболиста Дмитрий Парфенов четыре раза становился чемпионом России в составе "Спартака" — в 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.

Жанель Абдрахманова
Актобе
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