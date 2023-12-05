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Жена Месси показала тренировку мужа в фитнес-зале

Футбол Тренировка Игрока Фото: Instagram/antonelaroccuzzo
Супруга аргентинского форварда клуба "Интер Майами" Лионеля Месси, Антонелла Рокуццо продемонстрировала некоторые кадры тренировки своего мужа в одном из спортивных залов Майами, сообщает Zakon.kz.

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На видеокадрах, которые опубликованы на официальной странице Instagram жены Месси, видно как знаменитый футболист выполняет упражнение под руководством инструктора. Тем самым Лионель показывает, что он даже во время отдыха готовится к началу нового сезона в МЛС.


Капитан аргентинской сборной надел майку "Интер Майами" летом 2023 года. За 4 месяца Месси сыграл за новый клуб 14 матчей, где забил 11 голов и оформил пять ассистов. Плюс к этому форвард также выиграл первый свой титул в США – Кубок лиг.

В конце октября Лионель Месси выиграл в восьмой раз "Золотой мяч", который вручается лучшему игроку мира по итогам года. 36-летний нападающий "Интер Майами" заслужил данную награду во многом благодаря победе сборной Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре.

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