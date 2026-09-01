Жена Месси прокомментировала уход мужа из сборной Аргентины

Жена нападающего Лионеля Месси – Антонелла Рокуццо прокомментировала в соцсетях решение мужа покинуть сборную Аргентины, сообщает Zakon.kz.

За национальную команду 39-летний футболист отыграл 207 матчей и забил 125 голов.

Таким образом, он стал рекордсменом Аргентины по количеству проведенных встреч и лучшим бомбардиром в истории сборной.

"Какая гордость для нас – быть рядом с тобой на этом пути и видеть, как ты воплощаешь в жизнь все свои мечты. Ты заслужил эту историю и многое другое. Мы бесконечно тебя любим", – сказала Рокуццо в новой публикации от себя и их общих детей.

В последние годы карьеры Месси стал чемпионом мира в 2022 году, дважды выиграл Кубок Америки – в 2021 и 2024 годах, а также завоевал Финалиссиму-2022.



До главных триумфов со взрослой сборной Месси выиграл чемпионат мира среди молодежных команд в 2005 году и олимпийское золото Пекина-2008.

Ранее Лионель Месси официально подтвердил завершение карьеры в сборной. Уроженец Росарио больше не будет выступать в футболке национальной команды Аргентины.