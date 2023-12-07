Знаменитый баскетболист Шакил О′Нил стал диджеем

Легендарный игрок Шакил О′Нил, попавший в Зал славы Национальной баскетбольной ассоциации, выступит в качестве диджея на музыкальном фестивале в Румынии летом 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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После завершения карьеры известный баскетболист начал заниматься тем, что ему по душе. Одним из его хобби стала роль диджея на музыкальных фестивалях. 51-летнего экс-игрока NBA часто приглашают на разные мероприятия.



Одним из них стал музыкальный фестиваль Electric Castle, который ежегодно проводят в Румынии. В 2024 году фестиваль пройдет с 17-го по 21 июля. Организаторы опубликовали список участников за полгода вперед. Одним из хэдлайнеров мероприятия станет DJ Diesel – это псевдоним, под которым появляется на сцене Шакил О'Нил.

Luka Doncic and Shaq is the definition of 'when you're at the club but all you know is basketball moves' 😅👋



🎥 @antune808 pic.twitter.com/qfY50wkopz — BasketNews (@BasketNews_com) July 15, 2022

Именитый баскетболист уже имеет небольшой опыт диджейства. Два раза его приглашали на фестиваль Lollapalooza в Чикаго (США). Прошлым летом он выступил за диджейским пультом в Словении, причем компанию ему составил Лука Дончич, нынешняя суперзвезда "Даллас Маверикс".

Шакил О'Нил – американский баскетболист, комментатор, телеэксперт, рэпер и актер. Олимпийский чемпион 1996 года, победитель ЧМ-1994 и четырехкратный чемпион NBA. Внесен в список 50 лучших игроков в истории NBA.

Ранее другой известный игрок NBA Леброн Джеймс обновил исторический рекорд по сыгранным минутам.