Знаменитый баскетболист Шакил О′Нил стал диджеем

После завершения карьеры известный баскетболист начал заниматься тем, что ему по душе. Одним из его хобби стала роль диджея на музыкальных фестивалях. 51-летнего экс-игрока NBA часто приглашают на разные мероприятия.



Одним из них стал музыкальный фестиваль Electric Castle, который ежегодно проводят в Румынии. В 2024 году фестиваль пройдет с 17-го по 21 июля. Организаторы опубликовали список участников за полгода вперед. Одним из хэдлайнеров мероприятия станет DJ Diesel – это псевдоним, под которым появляется на сцене Шакил О'Нил.

Luka Doncic and Shaq is the definition of 'when you're at the club but all you know is basketball moves' 😅👋



🎥 @antune808 pic.twitter.com/qfY50wkopz