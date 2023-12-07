Лондонское дерби и визит "сорок" к "ирискам"

Какие коэффициенты на матчи 15-го тура чемпионата английской Премьер-лиги дает самый популярный казахстанский букмекер?

"Тоттенхэм" (Лондон) – "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон). 8 декабря, 02:15 (время Астаны)



Безвыигрышная серия "шпор" в АПЛ достигла четырех матчей, из-за чего команда Ангелоса Постекоглу вылетела из лигочемпионской обоймы. Однако после трех подряд поражений в минувшем туре "Тоттенхэм" добился ничьей, которая стоит иной победы. Он отобрал в гостях очки не у кого-нибудь, а у "Манчестер Сити" (3:3), сравняв счет в самой концовке встречи.

Такое спасение в выездном сражении с действующим чемпионом Премьер-лиги окрылит кого угодно. И уж точно оно свидетельствует о том, что кризис в игре "Хотспур" преодолен.

Но впереди клуб из северной части Лондона снова ждет непростое испытание – дерби с соседями по английской столице из "Вест Хэма". "Молотобойцы" в трех предыдущих турах чемпионата набрали семь очков – больше за аналогичный отрезок удалось взять только единолично лидирующему "Арсеналу".

Да и противник для "Тоттенхэма" это, прямо скажем, не из легких: из десяти последних очных дуэлей каждый из соперников выиграл четырежды, еще два раза сильнейший выявлен не был. В общем, абсолютное равенство!

Ну и, конечно, не будем забывать, что это самое, что ни на есть, дерби – со всеми вытекающими из этого определения неписанными законами.

Впрочем, эксперты Olimpbet все равно считают "шпор" явными фаворитами в споре с коллективом Дэвида Мойеса: П1 – 1.7, Х – 4.33, П2 – 4.42. А сам матч на арене "Тоттенхэм Хотспур" букмекером № 1 в Казахстане ожидается "верховым": Тотал (2.5) бол – 1.47.

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Фото: olimpbet.kz

"Эвертон" (Ливерпуль) – "Ньюкасл Юнайтед" (Ньюкасл-апон-Тайн). 8 декабря, 01:30

"Синие" жили себе спокойно в середине турнирной таблицы АПЛ, пока независимая комиссия лиги не сняла с них десять очков из-за нарушения финансового fair play. В один момент "Эвертон" упал в зону вылета, превратившись в участника борьбы за выживание.

Но "ириски" не скисли и в минувшем туре на выезде обыграли "Ноттингем Форест", а в случае победы над ближайшим соперником они и вовсе покинут компанию промежуточных неудачников, которые по итогам сезона отправятся в Чемпионшип.

Правда, одержать эту победу команде Шона Дайча будет неимоверно тяжело, ведь к ней в гости пожалует "Ньюкасл" – главное открытие минувшего сезона в АПЛ и участник Лиги чемпионов.

"Сороки" уступили всего в одном из десяти последних туров, к тому же выиграли у "Эвертона" пять из шести предыдущих личных встреч (при одной победе у клуба из Ливерпуля).

Аналитики Olimpbet склоняются к тому, что гости из Ньюкасла продолжат улучшать статистику взаимоотношений с "ирисками": П1 – 3.2, Х – 3.4, П2 – 2.28. А что касается угловых, то в этом игровом компоненте самый популярный букмекер страны фаворита не видит: П1 – 2.14, Х – 9, П2 – 2.02.

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