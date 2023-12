Месси узнал своих будущих соперников по Кубку Америки-2024

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

По информации пресс-службы КОНКАКАФ, действующие чемпионы Кубка Америки попали в группу А, где ей компанию составят Перу, Чили, а также победитель матча Канада – Тринидад и Тобаго. В остальных трех квартетах команды распределены следующим образом:

Группа B: Мексика, Эквадор, Венесуэла и Ямайка.



Группа C: США, Уругвай, Панама и Боливия.

Группа D: Бразилия, Колумбия, Парагвай, Коста-Рика или Гондурас.

¡Así quedaron conformados los grupos de la CONMEBOL #CA2024! 🏆



Assim estão formados os grupos da CONMEBOL #CA2024! 🤩



Here's how the CONMEBOL final draw for #CA2024 shaped up! ⚽ #VibraElContinente #VibraOContinente #RockingTheContinent pic.twitter.com/lm1ZtcbAfM