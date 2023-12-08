Сотруднику клуба НФЛ предъявили обвинение в краже 22 миллионов долларов

Экс-менеджера по финансовому планированию и анализу клуба Национальной футбольной лиги "Джексонвилл Джегуарс" Амита Патела обвиняют в краже 22 миллионов долларов со счетов команды, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

Как передает Sportskeeda, Пател начинал свою деятельность в клубе с должности координатора в 2018 году, а затем был повышен до менеджера, что давало ему доступ к бюджетам отделов и финансовым отчетам. В ходе расследования, куда были привлечены сотрудники Федерального бюро расследования и прокуратуры Флориды, были найдены доказательства преступных действий.





Фото: pixabay

Как заявляет следствие, в период с 2018-го по 2022 год Амит Пател занимался мошенничеством, умышленно завышал расходы клуба, а разницу брал себе в карман или тратил на свои нужды. Таким путем он приобрел дом на Понте-Ведра-Бич, автомобиль Tesla и пикап Nissan. Плюс он заказывал чартерные рейсы и дорогие отели для себя и своих друзей.

В прошлом году менеджер был уволен из клуба, после чего "Джегуарс" обратился в правоохранительные органы. Если удастся доказать вину Патела, то он будет обязан возместить ущерб клубу на сумму не менее 22 221 454,40 долларов США.