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Судьи устроили драку на детском баскетбольном матче в США

Судьи подрались на детском баскетбольном матче в США Фото: pixabay
Во время матча детской баскетбольной лиги, который проходил в городе Лейквуд (штат Колорадо, США), произошла драка между арбитрами, сообщает Zakon.kz.

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Инцидент произошел во время матча среди школьников 4-го класса. Трое из четырех арбитров, которые обслуживали игру, в четвертом периоде встречи затеяли драку, сообщает New York Post.

Происшествие сняли на видео, которое разошлось по соцсетям.

На опубликованных кадрах видно, как более молодой арбитр пытается ударить старшего коллегу, и в этот момент его атакует третий судья. Четвертый рефери при этом пытался разнять коллег.

Троих арбитров, которые принимали участие в драке, отстранили от дальнейшей деятельности в детской баскетбольной лиге. Никто серьезно не пострадал. Ни дети, ни тренеры, ни родители в судейские разборки не вмешивались.

Ранее президент футбольного клуба турецкой Суперлиги напал с кулаками на арбитра FIFA.

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