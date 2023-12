Судьи устроили драку на детском баскетбольном матче в США

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Инцидент произошел во время матча среди школьников 4-го класса. Трое из четырех арбитров, которые обслуживали игру, в четвертом периоде встречи затеяли драку, сообщает New York Post.

Происшествие сняли на видео, которое разошлось по соцсетям.

Uhhh, real life at my sisters kids bball tourney…. Kids close your eyes pic.twitter.com/sELdSjKosX