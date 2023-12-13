Судьи устроили драку на детском баскетбольном матче в США

Во время матча детской баскетбольной лиги, который проходил в городе Лейквуд (штат Колорадо, США), произошла драка между арбитрами, сообщает Zakon.kz.

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Инцидент произошел во время матча среди школьников 4-го класса. Трое из четырех арбитров, которые обслуживали игру, в четвертом периоде встречи затеяли драку, сообщает New York Post.

Происшествие сняли на видео, которое разошлось по соцсетям.

Uhhh, real life at my sisters kids bball tourney…. Kids close your eyes pic.twitter.com/sELdSjKosX — Tyler Polumbus (@Tyler_Polumbus) December 11, 2023

На опубликованных кадрах видно, как более молодой арбитр пытается ударить старшего коллегу, и в этот момент его атакует третий судья. Четвертый рефери при этом пытался разнять коллег.



Троих арбитров, которые принимали участие в драке, отстранили от дальнейшей деятельности в детской баскетбольной лиге. Никто серьезно не пострадал. Ни дети, ни тренеры, ни родители в судейские разборки не вмешивались.

Ранее президент футбольного клуба турецкой Суперлиги напал с кулаками на арбитра FIFA.