Женская команда Казахстана по хоккею сделала шаг к Олимпиаде, одержав важную победу

Женская команда Казахстана по хоккею 13 декабря провела второй матч в рамках третьего раунда олимпийской квалификации в Пьештяни (Словакия), сообщает Zakon.kz.

По информации Национального олимпийского комитета РК, на льду нашим хоккеисткам противостояла Словения. Встреча завершилось победой Казахстана со счетом 3:0.

Для казахстанской сборной эта победа стала первой на турнире. В первой игре группы D Казахстан уступил Словакии.

Следующий матч казахстанки проведут против Исландии. В финальную часть квалификации пройдет команда, которая займет первое место в группе.

Ранее сообщалось, что Казахстан завоевал историческое "золото" на Чемпионате Азии-2024 по хоккею.

