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Футбол без душа: игроков "Барселоны" попросили мыться дома

Игроков "Барселоны" попросили принимать душ дома из-за засухи Фото: Instagram/fcbarcelona
Игроки испанского футбольного клуба "Барселона" со следующей недели смогут принимать душ после тренировок и официальных матчей только у себя дома. Причина – засуха в Каталонии, из-за которой в регионе ограничили потребление воды, сообщает Zakon.kz.

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По информации Mundo Deportivo, власти Каталонии объявили, что со следующей недели в регионе запретят использовать душ в спортивных залах и центрах, чтобы облегчить последствия засухи. Эта чрезвычайная мера не допускает исключений и затронет весь профессиональный спорт, в том числе игроков знаменитой "Барселоны".

"Клуб "Барса" потребляет воду на стадионе "Монжуик", в спорткомплексе "Сиутат Эспортива" и в других местах. Команде надо компенсировать то, что она использует, и экономить на душе и поливе (газонов. – Прим. ред.). Будь то на "Монжуике" или в "Сиутат Эспортива". Все это оборудование потребляет много воды, и клуб обязан сократить ее потребление", – заявил Давид Маскорт, министр по борьбе с изменением климата, продовольствию и сельскому хозяйству Испании.

Теперь игроки каталонской команды должны принимать душ дома, чтобы соблюдать меры, принятые государственными службами. Футболистам запретят мыться на стадионе "Монжуик" и на других базах клуба.

Запрет коснется не только игроков "Барселоны", но и лидера испанского чемпионата – "Жироны", а также клуба "Эспаньол".

В мае "Барселона" стала чемпионом Испании в 27-й раз.

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