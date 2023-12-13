Футбол без душа: игроков "Барселоны" попросили мыться дома
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По информации Mundo Deportivo, власти Каталонии объявили, что со следующей недели в регионе запретят использовать душ в спортивных залах и центрах, чтобы облегчить последствия засухи. Эта чрезвычайная мера не допускает исключений и затронет весь профессиональный спорт, в том числе игроков знаменитой "Барселоны".
"Клуб "Барса" потребляет воду на стадионе "Монжуик", в спорткомплексе "Сиутат Эспортива" и в других местах. Команде надо компенсировать то, что она использует, и экономить на душе и поливе (газонов. – Прим. ред.). Будь то на "Монжуике" или в "Сиутат Эспортива". Все это оборудование потребляет много воды, и клуб обязан сократить ее потребление", – заявил Давид Маскорт, министр по борьбе с изменением климата, продовольствию и сельскому хозяйству Испании.
Теперь игроки каталонской команды должны принимать душ дома, чтобы соблюдать меры, принятые государственными службами. Футболистам запретят мыться на стадионе "Монжуик" и на других базах клуба.
Запрет коснется не только игроков "Барселоны", но и лидера испанского чемпионата – "Жироны", а также клуба "Эспаньол".
В мае "Барселона" стала чемпионом Испании в 27-й раз.