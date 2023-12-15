Подарков много не бывает: раздача призов с элементами стендапа

Еще более трех тысяч казахстанцев зарядились новогодним настроением от самого щедрого букмекера страны.

Жаркая акция "Көп рақмет" продолжается. На YouTube-канале Olimpbet Play прошел очередной розыгрыш, в котором призы получили не только участники главной акции года от Olimpbet, но и зрители прямой трансляции. Они смогли выиграть десятки фрибетов по 10 и 50 тысяч тенге, а также смартфоны iPhone 15, отвечая на вопросы Деда Мороза и оставляя комментарии к видео.





На розыгрыше особо пришлось напрячься гостям эфира – ведущей Карише и стендап-комику Арсену Алтыбаеву. Кариша танцевала брейк, а Арсен то и дело получал удары током за неверные ответы.





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За время эфира участники новогодней акции "Көп рақмет" получили новую порцию огромного призового фонда от Olimpbet. Это три MacBook Pro и смарт-ТВ, десять iPhone 15, пятнадцать PlayStation и Xbox, десятки умных часов, колонок, роботов-пылесосов, наушников и пауэрбанков. А также 3 100 фрибетов эквивалентом от тысячи до 10 тысяч тенге.





Эта трансляция – вторая в числе грандиозных розыгрышей акции "Көп рақмет". Не пропустите заключительный эфир 27 декабря. Именно в этот день будут разыграны главные суперпризы – 3 квартиры в Астане!





Условия акции "Көп рақмет" от Olimpbet:

для участия в розыгрыше 10 тысяч призов нужно сделать ставку в приложении или на сайте Olimpbet.kz от 3 000 тенге на события с коэффициентами от 1.5 (ординар) и от 1.8 (экспресс);

для участия в розыгрыше квартир, нужно сделать ставки с теми же коэффициентами, но на сумму от 10 000 тенге;

чем больше прогнозов, тем больше шансов на выигрыш.

Сроки проведения: с 15 ноября по 27 декабря 2023 года. Важное условие – подписка на канал Olimpbet Play



