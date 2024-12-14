Официально: Казахстан начнет борьбу за путевку на ЧМ-2026 с Уэльсом

Опубликован полный календарь матчей футбольной сборной Казахстана в отборочном турнире на пути к чемпионату мира 2026 года. Команда Станислава Черчесова стартует гостевым поединком против Уэльса, сообщает Zakon.kz.

Так совпало, что первый официальный матч в отборе на ЧМ-2026 наши футболисты проведут в праздничные дни Наурыза.





22 марта 2025 года сборная Казахстана сыграет в гостях с одной из крепких европейских дружин – Уэльсом. А дальнейший график выглядит следующим образом:





Будущие наши соперники в отборе на ЧМ-2026 определились 13 декабря после проведения официальной жеребьевки.





Сразу после этой церемонии наставник казахстанской сборной, российский специалист Станислав Черчесов дал оценку оппонентам по группе.





Матчи финальной стадии мундиаля-2026 пройдут в трех странах: Канада, Мексика и США.