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Участники группы "Ирина Кайратовна" бурно порадовались за победу Шавката в США

группа Фото: Instagram/irinakairatovna
Участники казахстанской группы "Ирина Кайратовна" опубликовали в социальной сети видео о том, как они смотрели бой Шавката Рахмонова против американца Стивена Томпсона в Лас-Вегасе, сообщает Zakon.kz.

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Как выяснилось, музыканты тоже в это время находятся в США. 17 декабря у команды запланирован концерт в Чикаго.


На опубликованном в Instagram видео понятно, что молодые люди пришли в американский спортивный бар, чтобы посмотреть бой соотечественника и поддержать его. Со своими подписчиками они поделились бурной реакцией на победу Рахмонова.


Ранее стало известно, что во втором раунде Рахмонов одолел американца, одержав в итоге 18-ю досрочную победу в ММА и 6-ю в UFC благодаря удушающему приему.

Елена Беляева
Рахмонов Шавкат Казахстан США
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