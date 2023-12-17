Участники группы "Ирина Кайратовна" бурно порадовались за победу Шавката в США

Участники казахстанской группы "Ирина Кайратовна" опубликовали в социальной сети видео о том, как они смотрели бой Шавката Рахмонова против американца Стивена Томпсона в Лас-Вегасе, сообщает Zakon.kz.

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Как выяснилось, музыканты тоже в это время находятся в США. 17 декабря у команды запланирован концерт в Чикаго.





На опубликованном в Instagram видео понятно, что молодые люди пришли в американский спортивный бар, чтобы посмотреть бой соотечественника и поддержать его. Со своими подписчиками они поделились бурной реакцией на победу Рахмонова.





Ранее стало известно, что во втором раунде Рахмонов одолел американца, одержав в итоге 18-ю досрочную победу в ММА и 6-ю в UFC благодаря удушающему приему.