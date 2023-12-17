Дональд Трамп посетил бой Шавката Рахмонова в Лас-Вегасе

Экс-президент США Дональд Трамп пришел на бой казахстанца Шавката Рахмонова против американца Стивена Томпсона в Лас-Вегасе, сообщает Zakon.kz.

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Видео с Трампом на месте событий распространяется в социальных сетях.





Кого конкретно пришел поддержать экс-президент, пока не сообщается.





Ранее стало известно, что во втором раунде Рахмонов одолел американца, одержав в итогу 18-ю досрочную победу в ММА и 6-ю в UFC благодаря удушающему приему.