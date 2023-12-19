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"Интер Майами" встретится с командой, где начинал карьеру Месси

Футбол Товарищеский Матч Фото: Instagram/intermiamicf
15 февраля 2024 года американский футбольный клуб "Интер Майами" сыграет товарищеский матч с аргентинским коллективом "Ньюэллс Олд Бойз", где 23 года назад начинал свою игровую карьеру Лионель Месси, сообщает Zakon.kz.

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Информацию о предстоящем товарищеском матче прежнего и нынешнего клуба знаменитого аргентинского футболиста распространила пресс-служба "Интер Майами". Также здесь стоит отметить, что нынешний наставник клуба из Флориды Тито Мартино в свое время защищал честь этой аргентинской команды.

"Я буду рад приветствовать свою бывшую команду здесь, в Майами. Это будет особенный матч, учитывая все, что для меня значит "Ньюэллс Олд Бойз". С другой стороны это хорошая возможность подготовиться к сезону, который, несомненно, будет захватывающим". Тито Мартино, главный тренер клуба Интер Майами

Мартино выступал за аргентинскую команду на протяжении трех разных периодов за свою игровую карьеру, где он не только сыграл больше всех игроков в истории клуба, но и сыграл ключевую роль в 4-х завоеванных титулах. Плюс Тито успешно работал на посту главного тренера, выиграв еще одно чемпионство в 2013 году.

Месси ушел из юношеской академии "Ньюэллса" в 2000 году, где забил рекордные 234 года, впоследствии став игроком "Барселоны". 

В ходе предсезонной подготовки "Интер Майами" также сыграет со сборной Сальвадора 19 января, включая международный тур в рамках Кубка Эр-Рияда в Саудовской Аравии. Сначала команда Лионеля Месси встретится 29 января с "Аль-Хилалем", затем 1 февраля померится силами с "Аль-Насром" Криштиану Роналду. 

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