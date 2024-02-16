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"Интер Майами" разошелся миром с бывшим клубом Лионеля Месси

Футбол Итог Предсезонки Фото: Instagram/intermiamicf
Американский футбольный клуб "Интер Майами" завершил предсезонную подготовку в Южной Флориде, сыграв вничью 1:1 с аргентинской командой "Ньюэллс Олд Бойз", за который в детстве выступал Лионель Месси, сообщает Zakon.kz.

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Аргентинская звезда надел майку "Ньюэллс Олд Бойз" когда ему было 6 лет и покинул команду в 12-летнем возрасте. И вот спустя многие годы его родной коллектив прибыл к нему в США из аргентинского Росарио. Плюс к этому, нынешний наставник "Интера" Тито Мартино также в разные годы защищал честь "Олд Бойз".  


Товарищеский поединок завершился с результатом 1:1. Счет открыли хозяева: на 64-й минуте забил форвард Шанидер Боржелен, а гости сравняли усилиями Франко Мартина Диаса.

Лионель Месси отыграл 60 минут основного времени, как и его уругвайский напарник Луис Суарес. 

Футбол Финиш Предсезонки

Фото: Instagram/intermiamicf

Таким образом, "Интер Майами" завершил свой предсезонный сбор, сыграв 7 товарищеских матчей: 3 поражения, 3 ничьи и 1 победа.  

А уже 22 февраля во встрече против "Реал Солт Лэйк" команда Месси начнет новый сезон в МЛС.

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