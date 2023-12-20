Экс-тренер сборной Казахстана стал наставником ФК "Жетысу"
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Информацию о приходе нового рулевого распространила пресс-служба клуба из Жетысуской области. 20 декабря директор "семиреченцев" Калмухамет Донсебаев представил игрокам и администрации команды нового главного тренера Кайрата Нурдаулетова.
Как известно, Кайрат Нурдаулетов в бытность игроком выступал за "ЦСКА-Кайрат", "Есиль-Богатырь", "Иртыш", "Кайрат", "Тобол", "Астана" и "Кайсар".
Фото: Instagram/jetisufk
Также Нурдаулетов надевал повязку капитана сборной Казахстана, становился чемпионом страны, обладателем Кубка республики, признавался лучшим полузащитником страны 2002 года.
После завершения карьеры он вошел в тренерский штаб национальной сборной, немного спустя занял должность главного тренера молодежной сборной Казахстана. Последним местом работы Кайрата Нурдаулетова был "Мактаарал" из Туркестанской области.