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Экс-тренер сборной Казахстана стал наставником ФК "Жетысу"

Футбол Тренер Жетысу Фото: Instagram/kff_team
41-летний казахстанский специалист Кайрат Нурдаулетов назначен на пост главного тренера футбольной команды "Жетысу" из Талдыкоргана, сообщает Zakon.kz.

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Информацию о приходе нового рулевого распространила пресс-служба клуба из Жетысуской области. 20 декабря директор "семиреченцев" Калмухамет Донсебаев представил игрокам и администрации команды нового главного тренера Кайрата Нурдаулетова.

Как известно, Кайрат Нурдаулетов в бытность игроком выступал за "ЦСКА-Кайрат", "Есиль-Богатырь", "Иртыш", "Кайрат", "Тобол", "Астана" и "Кайсар".

Футбол Назначение Жетысу

Фото: Instagram/jetisufk

Также Нурдаулетов надевал повязку капитана сборной Казахстана, становился чемпионом страны, обладателем Кубка республики, признавался лучшим полузащитником страны 2002 года.

После завершения карьеры он вошел в тренерский штаб национальной сборной, немного спустя занял должность главного тренера молодежной сборной Казахстана. Последним местом работы Кайрата Нурдаулетова был "Мактаарал" из Туркестанской области.

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