Экс-тренер сборной Казахстана уволен с поста наставника ФК "Ахмат"

Российский футбольный клуб "Ахмат" накануне объявил об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера команды. 63-летний специалист до прихода в Грозный некоторое время отработал во главе сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Поводом для отставки послужили невыразительные результаты коллектива – в частности, в последних трех матчах РПЛ "Ахмат" потерпел три поражения подряд.

А в пяти последних турах чемпионата "грозненцы" уступили по набранным очкам всем остальным участникам РПЛ, кроме махачкалинского "Динамо".

Черчесов трудился в "Ахмате" с августа 2025 года. Под его руководством команда в текущем сезоне РПЛ одержала всего две победы, пять раз сыграла вничью и шесть раз проиграла. После 13 туров они занимают предпоследнее – 15-е – место с активом в 11 очков.

"Ахмат" сразу же, вчера, определился с кандидатом на замену Черчесову – им стал 49-летний Ролан Гусев, ранее работавший в московском "Динамо".

"Очень горд и счастлив находиться в клубе "Ахмат" и стать частью одной семьи. Спасибо руководству за сделанный выбор. У нас сейчас нет времени ворошить прошлое, думать, что было, почему это произошло. Сейчас мы все вместе должны сконцентрироваться, выходить и побежать в каждом матче". Ролан Гусев

Помощниками Гусева стали Роман Шаронов и тренер по физической подготовке Агустин Киильяборда.

Первый экзамен для нового тренерского штаба "Ахмата" состоится 7 ноября, когда их команда дома сыграет против "Родины" в рамках матча 14-го тура РПЛ.

А накануне в итальянском футбольном чемпионате объявился новый лидер турнирной таблицы.