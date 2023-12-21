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ФК "Актобе" усилился защитником сборной Казахстана

Футбол Игрок Актобе Фото: Instagram/fcaktobe_official
Бронзовый призер прошедшего сезона чемпионата КПЛ, футбольный клуб "Актобе", сделал значимое приобретение в межсезонье. Оборона актюбинцев получила поддержку в лице защитника сборной Казахстана Багдата Каирова, сообщает Zakon.kz.

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Приход 30-летнего игрока уже назвали возвращением в родные пенаты, так как Багдат Каиров является воспитанником футбольного клуба "Актобе". Ранее он защищал честь главной команды региона, плюс играл в "Актобе-Жас".

Также за свою карьеру Каиров надевал майки таких известных казахстанских клубов, как "Каспий", "Кайсар", "Ордабасы" и "Тобол".

В течение четырех лет он играл за "Актобе", где забил два гола и отдал 4 ассиста. С недавних пор защитник привлекается в национальную сборную Казахстана, где считается одним из основных футболистов обороны. Заслужил хорошие оценки от Магомеда Адиева в матчах отборочного цикла Евро-2024.

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